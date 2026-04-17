17 апреля, 06:19

Долг осуждённого комика Останина* вырос на 55 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

У осуждённого стендап-комика Артемия Останина*, отбывающего наказание в колонии общего режима, накопились новые финансовые проблемы. Согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости», его долг вырос на 55 тысяч рублей.

Общая сумма задолженности теперь составляет почти 506 тысяч рублей. Ещё в октябре 2025 года на комика завели исполнительное производство о взыскании «задолженности по кредитным платежам» на сумму около 450 тысяч рублей. Кроме того, с июня прошлого года за ним числился долг в 500 рублей по административному штрафу.

Комик Останин* рассмеялся, услышав приговор за оскорбление участника СВО

Напомним, в феврале 2026 года Мещанский суд Москвы приговорил Останина* к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по статьям об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти (ст. 148 и 282 УК РФ). Также суд назначил штраф в 300 тысяч рублей.

Поводом для уголовного преследования стали две шутки комика: одна — об инвалиде, которого он назвал «культяпковозкой», вторая — с философскими рассуждениями об Иисусе Христе. Комик был задержан в марте 2025 года при попытке покинуть Россию через границу с Белоруссией. На суде он своей вины не признал, но извинился, мол, не хотел никого оскорбить.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Дарья Денисова
