Российские военные нашли эффективный способ подавления украинской противовоздушной обороны. Регулярные удары ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» постепенно делают ПВО противника неработоспособной. Об этом пишет американский портал Military Watch Magazine (MWM).

«Украинская противовоздушная оборона всё сильнее ослабевает», — констатируют авторы материала.

Они напоминают, что пока западные союзники публично преуменьшали мощь российских ракетных комплексов, украинские командиры на местах уже давно били тревогу.

Оказывается, даже хваленая американская система Patriot не в силах обеспечить надёжную защиту от «Искандеров». Об этом неоднократно заявляли сами украинские военные.

По мнению экспертов MWM, тактика ВС РФ по точечному уничтожению средств ПВО приносит плоды. «Искандер-М» с его высокой скоростью и маневренностью становится настоящим кошмаром для зенитчиков противника. Система просто не успевает среагировать, а если и успевает — то результат плачевный.