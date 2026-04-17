Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 06:54

MWM: Удары «Искандерами» делают украинскую ПВО беспомощной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Российские военные нашли эффективный способ подавления украинской противовоздушной обороны. Регулярные удары ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» постепенно делают ПВО противника неработоспособной. Об этом пишет американский портал Military Watch Magazine (MWM).

«Украинская противовоздушная оборона всё сильнее ослабевает», — констатируют авторы материала.

Они напоминают, что пока западные союзники публично преуменьшали мощь российских ракетных комплексов, украинские командиры на местах уже давно били тревогу.

Оказывается, даже хваленая американская система Patriot не в силах обеспечить надёжную защиту от «Искандеров». Об этом неоднократно заявляли сами украинские военные.

По мнению экспертов MWM, тактика ВС РФ по точечному уничтожению средств ПВО приносит плоды. «Искандер-М» с его высокой скоростью и маневренностью становится настоящим кошмаром для зенитчиков противника. Система просто не успевает среагировать, а если и успевает — то результат плачевный.

Киевляне сняли на видео пролёт ракеты «Искандер» над городом
Киевляне сняли на видео пролёт ракеты «Искандер» над городом

Ранее Life.ru писал, что российский «Искандер» испепелил палаточный лагерь 125-й бригады ВСУ. Оперативно-тактический комплекс нанес удар по расположению украинских военных в Харьковской области.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar