17 апреля, 07:15

Успешный старт: Ракета «Союз» вывела на орбиту новые аппараты для обороны России

Запущенные с Плесецка аппараты в интересах МО выведены на целевую орбиту

Пуск «Союз-2.1б» с аппаратами в интересах Минобороны. Обложка © Telegram / Роскосмос

Космические аппараты в интересах Минобороны России, запущенные с космодрома Плесецк в Архангельской области, выведены на расчётную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Манёвры прошли штатно.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратами в интересах Минобороны. Видео © Telegram / Роскосмос

«После старта ракета «Союз-2.1б» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — говорится в сообщении. С аппаратами поддерживают устойчивую телеметрическую связь, бортовые системы функционируют штатно.

Напомним, рано утром 17 апреля с космодрома Плесецк произвели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Какое именно у них назначение, пока неизвестно. Старт прошёл утром.

Матвей Константинов
