В Эстонии введены временные ограничения на полёты в отдельных районах воздушного пространства у границы с Россией и Латвией. Решение связано с активностью беспилотных летательных аппаратов. О новых ограничениях сообщил источник в диспетчерской службе района полётной информации «Таллин», отвечающей за управление воздушным движением над страной.

«Временная зона ограниченного доступа определена над рядом участков воздушного пространства, в том числе в районе границы с Россией и Латвией, из-за активности беспилотных летательных аппаратов», — сказал собеседник ТАСС.

Запрет распространяется на несколько участков воздушного пространства, где установлен режим ограниченного доступа. Вход и пребывание в этих зонах для всех самолётов запрещены без разрешения полиции или пограничной службы.

Исключение сделано только для рейсов, санкционированных соответствующими ведомствами, включая отдельные полёты беспилотников. По словам собеседника агентства, действовать ограничительные меры будут ориентировочно до 13 мая.

Напомним, в последнее время на территории Эстонии и соседних стран фиксируются падения украинских беспилотных летательных аппаратов. Инциденты начали происходить после того, как власти стран Прибалтики официально предоставили свое воздушное пространство для БПЛА ВСУ, которые пытаются атаковать Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные рубежи России. Если раньше подобные пролёты носили единичный характер и тщательно замалчивались из опасений эскалации, то теперь Вильнюс, Рига и Таллин превратили это в элемент своей открытой политики.