17 апреля, 07:27

Забытое преступление 90-х: «Решалу» из окружения Кумарина взяли за убийство спустя 27 лет

В Петербурге задержали адвоката Крикуна за покушение на убийство из 1997 года

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев, © Telegram / Следком

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали известного адвоката Сергея Крикуна. Юриста, который ранее представлял интересы лидера «тамбовских» Владимира Барсукова-Кумарина, подозревают в совершении тяжкого преступления почти тридцатилетней давности.

Следствие считает, что 7 октября 1997 года мужчина совершил покушение на убийство Алексея Тябуна, также имевшего отношение к криминальным структурам. По версии оперативников, подозреваемый заранее прибыл к дому жертвы на улице Уточкина и устроил засаду в подъезде.

Когда оппонент вошел в лифт, нападавший открыл огонь. В общей сложности в потерпевшего выпустили не менее четырех пуль. Уверенный в том, что цель достигнута, стрелявший покинул место происшествия.

Однако пострадавший остался жив — своевременное вмешательство медиков спасло ему жизнь. Спустя годы работники Следственного комитета решили поднять материалы архивного дела. Они провели дополнительные допросы выжившего и процедуру опознания по старым фотографиям, что позволило выйти на след предполагаемого преступника.

В криминальных кругах задержанного давно считали «всемогущим решалой». Сейчас по месту жительства фигуранта уже проведены обыски, а в отношении него возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.

Прокуратура требует 10 лет колонии для «вора в законе» Шарапа Казанского
Прокуратура требует 10 лет колонии для «вора в законе» Шарапа Казанского

А в прошлом году в Ленинградской области полицейские задержали двух братьев, один из которых был связан с Владимиром Барсуковым (Кумариным), более известным как «ночной губернатор» Санкт-Петербурга. Речь идёт о 62-летнем Олеге и 54-летнем Константине Кумище.

Оксана Попова
