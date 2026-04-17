Сотрудников «элитного» львовского 7-го погранотряда экстренно перебросили в зону боевых действий, пишет журнал «Военное обозрение». Ранее служба в данном подразделении, которое контролировало кордон с Польшей, считалась крайне престижной и безопасной.

Теперь ситуация изменилась: личный состав, не сумевший избежать мобилизации, отправили в Харьковскую область. Бойцам предстоит остановить наступление российских штурмовиков, активно расширяющих буферную зону.

Львовских специалистов включили в состав 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Это соединение понесло критические потери в районе села Амбарное, где армия России наступает широким фронтом.

Пополнение не помогло удержать позиции. Оказавшись под прицелом авиации, артиллерии и беспилотников, многие из новоприбывших не вернутся к охране европейских рубежей. Для этих людей спокойная служба навсегда осталась в прошлом.

Одновременно стало известно об использовании командованием заградотрядов Нацгвардии. Восточнее Волчанских Хуторов, вблизи Зыбино, нацгвардейцы уничтожили несколько групп 113-й бригады теробороны, пытавшихся оставить свои позиции.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по порту Измаила (Одесская область) в момент разгрузки корабля с грузом от Североатлантического альянса. Судно прибыло с партией военного техники натовского формата и дронами.