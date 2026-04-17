Элита на убой: «Лакшери»-пограничников из Львова бросили в харьковскую мясорубку
Элитный львовский отряд пограничников направлен на передовую и уничтожен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /hurricanehank
Сотрудников «элитного» львовского 7-го погранотряда экстренно перебросили в зону боевых действий, пишет журнал «Военное обозрение». Ранее служба в данном подразделении, которое контролировало кордон с Польшей, считалась крайне престижной и безопасной.
Теперь ситуация изменилась: личный состав, не сумевший избежать мобилизации, отправили в Харьковскую область. Бойцам предстоит остановить наступление российских штурмовиков, активно расширяющих буферную зону.
Львовских специалистов включили в состав 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Это соединение понесло критические потери в районе села Амбарное, где армия России наступает широким фронтом.
Пополнение не помогло удержать позиции. Оказавшись под прицелом авиации, артиллерии и беспилотников, многие из новоприбывших не вернутся к охране европейских рубежей. Для этих людей спокойная служба навсегда осталась в прошлом.
Одновременно стало известно об использовании командованием заградотрядов Нацгвардии. Восточнее Волчанских Хуторов, вблизи Зыбино, нацгвардейцы уничтожили несколько групп 113-й бригады теробороны, пытавшихся оставить свои позиции.
Ранее сообщалось, что ВС России ударили по порту Измаила (Одесская область) в момент разгрузки корабля с грузом от Североатлантического альянса. Судно прибыло с партией военного техники натовского формата и дронами.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.