Двое рабочих упали с высоты на стройке в Москве, один погиб

Двое рабочих упали с высоты на строительном объекте на ул. Автозаводская в Москве. Один из них — 1999 года рождения — погиб на месте, второй госпитализирован. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин трагедии, также устанавливаются ответственные за охрану труда и технику безопасности.

