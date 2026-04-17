«Свободна и счастлива»: Долина заявила, что больше не будет подчиняться мужчинам

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что обрела свободу и не стремится к новому замужеству — ей достаточно компании дочери и внучки, а три предыдущих брака остались в прошлом. Об этом она рассказала Пятому каналу на гала-концерте премии в Большом театре.

Долина заявила, что больше не стремится выйти замуж.

На вопрос о личной жизни певица ответила, что это закрытая информация. А вот замужество её больше не интересует.

«Всё, больше не хочу. Я свободна, я абсолютно счастлива и одна. Я сама себе принадлежу, мне не надо никому готовить еду, ни слушать никого, ни очень сильно торопиться домой, ожидая, что муж предъявит претензии. Мне очень хорошо одной. Ну как одной, дети со мной, мои девочки», — сказала певица.

Свобода для Долиной — долгожданный подарок. В этом году она отмечает 55 лет творческой деятельности, причём первые 20 лет была подчинённой худруков и дирижёров. Она рада, что это прошло, поскольку тогда она не имела возможности творить так, как хочется ей.

Единственная дочь Ангелина родилась в браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским — певица ушла из-за его алкоголизма. Вторым мужем стал бас-гитарист Виктор Митязов, третьим — Илья Спицын (роман начался, когда оба были в браке, у него был полуторагодовалый ребёнок). Они прожили около 20 лет и расстались в 2018 году.

