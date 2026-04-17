«Решение уже принято»: Армия ждёт отмашку для ударов по заводам БПЛА в Европе

Решение о возможных ударах по европейским объектам, где производятся беспилотники для Украины, уже принято, но его реализация остаётся за верховным главнокомандующим. Об этом «Газете.ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не может позволить, чтобы с европейских заводов на Украину поступало летальное оружие.

«Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда верховный (главнокомандующий) сочтёт нужным, оно реализуется, тогда и будут удары», — сказал депутат.

Чтобы нейтрализовать угрозу обстрелов российских регионов, армии РФ необходимо усилить атаки на объекты критической инфраструктуры и военные цели в городах. Это, по словам Колесника, позволит добиться наибольшего военного и политического эффекта.

Ранее Life.ru сообщал, что на европейской территории уже давно функционируют украинские предприятия по производству беспилотников, используемых для атак на Россию. Минобороны РФ обнародовало перечень названий и адресов этих заводов. В списке задействованных стран — Великобритания, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция и Израиль.