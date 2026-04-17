«Россию не сломить»: В ГД ответили на слова Фицо о непобедимости нашей страны
Депутат Романов: За тысячелетнюю историю Россию никто не поставил на колени
Обложка © ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прав, когда напоминает Европе о невозможности поставить Россию на колени. За более чем тысячелетнюю историю нашу страну пытались унизить многие — и в царские, и в советские времена. Но русский народ всегда оставался сильным и выходил победителем, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Михаил Романов.
Без сомнения, цели России на Украине абсолютно понятны: вооружённые силы противостоят неонацистам, борются за своих граждан, святыни, веру, традиционные ценности, культуру, историю и в целом русский мир.
И сейчас никто не поставит Россию на колени.
При этом обольщаться заявлениями Роберта Фицо и пока ещё венгерского премьер-министра Виктора Орбана не стоит. Депутат Николай Новичков замечает: оба политика проводят национально ориентированную политику и отстаивают собственные интересы. Например, обе страны поддерживали все прошлые пакеты санкций ЕС, хоть и после долгих дискуссий.
И если словацкий политик пока остаётся у власти и не собирается менять риторику, то как поведёт себя преемник Орбана, оппозиционер Петер Мадьяр, неизвестно. По мнению парламентария, для внутренней аудитории Фицо и Орбан «отрабатывают на 100%».
То, что Фицо продолжает такую риторику, <...> говорит лишь о том, что он и дальше готов защищать интересы Словакии... Это связано не только с поставками энергоносителей, но и со многими другими аспектами: с расходами на войну на Украине, с приёмом украинских так называемых беженцев и так далее. Человек просто занимает прословацкую политику, он проактивный словацкий политик, а не пророссийский.
Напомним, по мнению Роберта Фицо, Евросоюзу нечего предложить Москве с точки зрения мира. По мнению словацкого премьера, стратегия ЕС «поставить Россию на колени» ошибочна. По словам политика, русские встают на них «только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках».
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.