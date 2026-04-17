Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прав, когда напоминает Европе о невозможности поставить Россию на колени. За более чем тысячелетнюю историю нашу страну пытались унизить многие — и в царские, и в советские времена. Но русский народ всегда оставался сильным и выходил победителем, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Михаил Романов.

Без сомнения, цели России на Украине абсолютно понятны: вооружённые силы противостоят неонацистам, борются за своих граждан, святыни, веру, традиционные ценности, культуру, историю и в целом русский мир.

И сейчас никто не поставит Россию на колени. Михаил Романов Депутат Государственной думы

При этом обольщаться заявлениями Роберта Фицо и пока ещё венгерского премьер-министра Виктора Орбана не стоит. Депутат Николай Новичков замечает: оба политика проводят национально ориентированную политику и отстаивают собственные интересы. Например, обе страны поддерживали все прошлые пакеты санкций ЕС, хоть и после долгих дискуссий.

И если словацкий политик пока остаётся у власти и не собирается менять риторику, то как поведёт себя преемник Орбана, оппозиционер Петер Мадьяр, неизвестно. По мнению парламентария, для внутренней аудитории Фицо и Орбан «отрабатывают на 100%».

То, что Фицо продолжает такую риторику, <...> говорит лишь о том, что он и дальше готов защищать интересы Словакии... Это связано не только с поставками энергоносителей, но и со многими другими аспектами: с расходами на войну на Украине, с приёмом украинских так называемых беженцев и так далее. Человек просто занимает прословацкую политику, он проактивный словацкий политик, а не пророссийский. Николай Новичков Депутат Государственной думы

Напомним, по мнению Роберта Фицо, Евросоюзу нечего предложить Москве с точки зрения мира. По мнению словацкого премьера, стратегия ЕС «поставить Россию на колени» ошибочна. По словам политика, русские встают на них «только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках».