«Полнейшее безумие»: Российскую звезду UFC выгнали из самолёта в США
Бойца MMA Армана Царукяна сняли с рейса в США из-за телефона
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ adam.zuba
Российского бойца MMA Армана Царукяна сняли с рейса в США из-за обычного телефона. Об этом рассказал блогер Адам Зубайраев.
Бойца ММА Армана Царукяна сняли с рейса в США из-за обычного телефона. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ adam.zuba
Инцидент произошёл на борту лайнера American Airlines, который летел из Лос-Анджелеса в Филадельфию. Там в ночь на 19 апреля по московскому времени должен пройти турнир RAF 8, где соперником Армана заявлен американец, член зала славы UFC Юрайя Фейбер.
Зубайраев опубликовал видео из салона и рассказал, что бойца вместе с двумя приятелями высадили с рейса. Причиной послужило использование мобильного телефона во время взлёта. Произошедшее он назвал «полнейшим безумием».
Арману Царукяну 29 лет. В его послужном списке 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах. В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) он занимает 13-ю позицию, а в лёгком весе — вторую.
Ранее сообщалось, что аргентинского футболиста Эмилиано Эндрицци сняли с рейса после неудачной шутки о бомбе на борту самолёта. Инцидент произошёл во время перелёта из Сан-Сальвадор-де-Хухуй в Буэнос-Айрес, когда перед вылетом 32-летний спортсмен выкрикнул слово «Бомба!». Реплика вызвала панику среди пассажиров, несмотря на то что носила характер шутки.
