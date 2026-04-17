Голые землекопы умеют передавать власть без бойни: учёные нашли неожиданный сценарий

У голых землекопов смена «королевы» может происходить не только через агрессивную борьбу, как считалось раньше. К такому выводу пришли исследователи из Salk Institute, чья работа вышла 15 апреля в Science Advances.

Эти животные считаются одним из немногих эусоциальных млекопитающих: в колонии обычно размножается одна главная самка, а остальные поддерживают жизнь подземного сообщества. До сих пор основным сценарием смены власти считались жесткие конфликты внутри группы.

В новом исследовании ученые шесть лет наблюдали за одной лабораторной колонией. Сначала они увеличили плотность группы, а затем перевезли животных в другое помещение. После переезда у действующей «королевы» резко просела репродуктивная функция, и именно тогда начался необычный, мирный переход власти.

По данным авторов, сначала в размножение постепенно включилась одна подчиненная самка, затем еще одна. Некоторое время в колонии существовало сразу несколько размножающихся самок, а потом одна из дочерей заняла главную репродуктивную роль, тогда как прежняя «королева» спокойно перешла в неразмножающееся состояние. Без внутриклановой войны.

Авторы считают, что такой механизм может помогать колонии переживать стресс и не разваливаться в момент, когда старая «королева» теряет способность приносить потомство. Иначе говоря, у голых землекопов может быть запасной, гораздо более гибкий сценарий выживания, чем предполагалось раньше.

