Раскрыта тайна голых землекопов — уникальных животных, которые не чувствуют боли и рожают до старости

Американские биологи разгадали одну из главных тайн голых землекопов — удивительных животных, на которых изучаются проблемы старения и онкозаболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Поразительно, но самки голых землекопов способны приносить потомство всю жизнь, до самой старости. Учёные долго не могли понять причины этого, но теперь ответ найден.

"Голые землекопы — самые странные существа. Это самые долгоживущие грызуны, они почти никогда не болеют раком, не чувствуют боли, как другие млекопитающие, живут под землёй в колониях, а потомство может приносить лишь королева. Но для меня самым восхитительным является то, что они никогда не прекращают рожать, — их фертильность не падает с возрастом", — отметил Мигель Бриено-Энрикес из Медицинской школы Питтсбургского университета.

Известно, что самки большинства млекопитающих рождаются с конечным числом яйцеклеток, которые образуются в яичниках в ходе процесса, называемого оогенезом. Однако число яйцеклеток со временем снижается, а следовательно, падает фертильность женщин. Самки землекопов же, напротив, способны приносить потомство до старости — до 30 лет и выше. Это возможно благодаря тому, что данные грызуны рождаются с большим числом яйцеклеток, не все яйцеклетки умирают, а также они продолжают создавать яйцеклетки после рождения.

Учёные сравнили яичники голых землекопов и других грызунов класса млекопитающих — мышей, фертильность которых снижается уже на девятом месяце жизни. Выяснилось, что у самок землекопов в возрасте восьми дней в яичниках находится примерно 1,5 млн яйцеклеток, это в 95 раз больше, чем у самок мышей того же возраста. Однако самое главное, что оогенез у самок землекопов наблюдается в течение всей жизни.

"Это поразительное открытие, которое разрушает установленную 70 лет назад догму о том, что самки млекопитающих наделены ограниченным до рождения или вскоре после него числом яйцеклеток", — подчеркнул один из авторов работы Нед Плейс из Корнелльского университета.

Это открытие может стать ключом к продлению фертильности человека.