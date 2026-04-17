В Москве накрыли криминальный бизнес с оборотом 2,5 млрд рублей

В Москве пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями с оборотом свыше 2,5 млрд рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, выявив масштабную схему теневого обналичивания. По данным следствия, участники использовали реквизиты более 30 фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц, через которые проходили фиктивные платежи. Средства клиентов перечислялись под видом оплаты товаров и услуг, которые фактически не предоставлялись.

«В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы», — говорится в сообщении.

За каждую операцию участники получали вознаграждение — не менее 15% от суммы перевода. По оценке правоохранителей, нелегальный доход организаторов превысил 370 млн рублей при общем обороте свыше 2,5 млрд рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлены обвинения, а суд избрал для них различные меры пресечения.

