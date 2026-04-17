Залип в телефоне — готовь деньги: учёные выяснили, когда реклама бьёт по кошельку

Цифровая реклама может сильнее подталкивать к спонтанным покупкам, когда человек отвлекается от основных дел и уходит в бессмысленный сёрфинг. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Frontiers in Human Dynamics.

Сразу важная оговорка: работа не про усталость в прямом смысле. В ней изучали другое состояние — так называемый cyberloafing, то есть использование интернета не по делу во время учёбы или другой основной активности. Именно это состояние оказалось статистически связано с большей склонностью к импульсивным покупкам.

Исследование проводили среди студентов в индонезийском Батаме. С июня по ноябрь 2025 года учёные собрали 375 анкет, из которых в анализ вошли 332 валидных ответа.

Авторы нашли положительные и статистически значимые связи сразу по нескольким линиям: между воздействием цифрового маркетинга и отвлечённым интернет-поведением, между цифровым маркетингом и импульсивными покупками, а также между отвлечённым серфингом и самими импульсивными покупками.

Самый интересный вывод в том, что отвлечение, по данным модели, выступало промежуточным звеном. Иначе говоря, чем чаще человек выпадал из основной задачи и уходил в интернет «на минутку», тем сильнее могла работать связка между рекламными стимулами и покупкой на эмоциях.

При этом исследователи отдельно подчеркивают: работа носит корреляционный, а не причинно-следственный характер. То есть она не доказывает, что реклама напрямую заставляет покупать именно из-за усталости или отвлечения, а показывает устойчивую связь между этими факторами в выбранной группе. Главный практический вывод звучит довольно житейски: когда мы уже выпали из рабочего или учебного режима, листаем ленты и цепляемся за яркие офферы, шанс на покупку «не собирался, но взял» становится выше.

А ранее стало известно, что ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года. Теперь спонтанный шоппинг сможет настигнуть уставшего потребителя и этих ресурсов.