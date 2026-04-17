Лиза Моряк и Алексей Учитель стали самыми обсуждаемыми персонами из мира кино

Самыми упоминаемыми в СМИ российскими актёрами за последний год стали Лиза Моряк (43,9%) и Александр Петров (13,6%), а среди режиссёров лидирует Алексей Учитель (43%). Об этом пишет «Газета.ru».

Чаще всего в новостях обсуждали роли Моряк в фильмах «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане», а также её личную жизнь. Второе место с большим отрывом занял Александр Петров (13,6%). Далее расположились Павел Прилучный (3,1%) и Анна Пересильд (3%). Пятёрку замкнула Мила Ершова (2,2%). В топ-10 также вошли Сергей Безруков, Марина Александрова, Екатерина Климова, Анна Михалкова и Никита Кологривый.

Среди режиссёров самым медийным оказался Алексей Учитель (43% материалов). На втором месте Никита Михалков (31,8%), на третьем — Фёдор Бондарчук (13,4%).

