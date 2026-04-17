17 апреля, 10:47

Трагедия в семье сказалась на здоровье: У Елены Воробей случился приступ прямо на площадке

Артистке Елене Воробей вызвали скорую помощь на съемках в Москве

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Во время работы на съемочной площадке, расположенной на Стандартной улице в Москве, артистке Елене Воробей потребовалась неотложная медицинская помощь. О происшествии стало известно из сообщений СМИ.

По данным «Рен-ТВ», 58-летней знаменитости резко стало плохо непосредственно в процессе записи. Прибывшая на место бригада врачей оперативно провела осмотр.

Предварительной причиной ухудшения состояния называют скачок давления. Медики полагают, что это произошло из-за сильного эмоционального перенапряжения.

Специалисты оказали звезде эстрады необходимую поддержку на месте. На данный момент угрозы жизни нет, информация о госпитализации не поступала.

Елена Яковлевна Воробей (настоящая фамилия Лебенбаум) родилась 5 июня 1967 года в Бресте, она известна как российская актриса кино и телевидения, артистка эстрады, юмористка, певица, пародистка, режиссёр, телеведущая и педагог. В 2012 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации, также она является победительницей второго сезона шоу «Три аккорда».

Мошенники украли аккаунты Елены Воробей вместе с доходами

На днях в семье артистки Елены Воробей горе: не стало её отца Якова Мовшевича Лебенбаума. Мужчина ушёл из жизни за несколько недель до своего 78-летия.

Оксана Попова
