«Очень странно»: Цымбалюк-Романовская высказалась о браке Бероева с 21-летней балериной
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Личная жизнь 48-летнего актера Егора Бероева снова оказалась в центре внимания после его женитьбы на 21-летней избраннице. Этот союз с 27-летней разницей в возрасте вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Своим мнением по этому поводу поделилась Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна.
Она заявила, что не видит проблемы в разнице лет, подчеркнув, что каждый сам строит свою жизнь. Однако Цымбалюк-Романовская обратила внимание на другой аспект. По её мнению, Бероев, ранее скрывавший частную жизнь, стал более открытым, теперь часто появляясь с молодой супругой на публике и активно публикуя совместные фото.
48-летний актер Бероев опубликовал фото с 21-летней женой. Фото © Telegram / Егор Броев
«Это очень странно — взрослому человеку так самоутверждаться. Не знаю, зачем он выкладывает. Это его личное дело», — прокомментировала пианистка в беседе с Teleprogramma.org.
Ранее сообщалось, что Бероев заключил новый брак и тайно женился на 21-летней балерине. Анна Панкратова является выпускницей хореографического колледжа Геннадия Ледяха. На сайте учебного заведения рассказывается, что встреча с Бероевым стала для девушки судьбоносной.
