Число монет в России выросло до 73,8 млрд

Центробанк России подсчитал, что количество монет в обращении в стране за 2025 год выросло на 800 миллионов и достигло 73,8 миллиарда штук. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

В пересчёте на каждого жителя приходится в среднем 505 монет. Общий номинал всей мелочи в обороте увеличился за прошлый год с 128,3 до 130,4 миллиарда рублей.

Десятирублёвые монеты составляют 60% от общего объёма. Среди всех номиналов лидируют 10 копеек (34%) и 1 рубль (15%). Что касается бумажных денег, то чаще всего встречаются пятитысячные купюры — их доля достигает 37%.

Ранее сообщалось, что с 6 апреля в России начала действовать акция «Монетная неделя»: гражданам предлагают обменять накопившуюся мелочь на бумажные банкноты. Принимать монеты готовы как в банковских отделениях, так и в магазинах — участниках программы. Всего к инициативе присоединились более 16 тысяч торговых точек и около 4 тысяч банковских подразделений по всей стране. Акция продлится до 18 апреля.