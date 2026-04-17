В Индонезии лауреатами научной выставки стали 14 московских школьников

Юные московские учёные достойно представили Россию на мировой арене. Четырнадцать воспитанников центра «На Донской» (комплекс «Воробьёвы горы») впервые приняли участие в Международной выставке научного и технического творчества Youth International Science в индонезийской Джокьякарте. Итог — все без исключения стали лауреатами.

Проекты ребят лежали в области естественных и технических наук. Одна из работ была посвящена природному парку «Эльтонский» в Волгоградской области. Школьники провели серьёзное орнитологическое исследование, насчитав 123 вида птиц и выявив пять ключевых точек их скопления. На основе этих данных они разработали сеть экологических маршрутов и дали рекомендации по созданию просветительских троп.

Не обошли вниманием и суровую Арктику. Участники клуба «Юные географы и путешественники» провели инвентаризацию пернатых на границе Большеземельской тундры и Полярного Урала. Но главная гордость — математическая модель для поиска горных пород и аппарат, который поможет освоить навыки оказания первой помощи с использованием дефибриллятора. Технологичные разработки наших школьников вызвали большой интерес у международного жюри.

Ранее Life.ru писал, что в Москве подвели итоги третьего сезона Всероссийской муниципальной премии «Служение». На заседании наблюдательного совета утвердили 40 победителей и лауреатов, которые внесли особый вклад в развитие своих городов и сёл.