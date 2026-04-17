Европейские страны усиливают вовлечённость в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Детали этой позиции ранее привели в заявлении Минобороны РФ.

«Растёт прямая вовлечённость указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины, нюансы все изложены в заявлении Минобороны», — сказал представитель Кремля.

Журналисты поинтересовались, будет ли Москва наносить удары по заводам, выпускающим дроны для Киева. Это происходит на фоне атак БПЛА на российскую инфраструктуру.

Песков назвал подобные вопросы однотипными. По его словам, суть ответа от переформулировки не меняется, и добавить к сводке Минобороны ему нечего.

Напомним, в Министерстве обороны РФ ранее заявили, что применение киевским режимом европейских дронов, которые выдаются за украинские, приведёт к непредсказуемым последствиям. В ведомстве установили: из-за колоссальных потерь и острого дефицита личного состава ВСУ ряд западных стран срочно наращивает выпуск беспилотников для Киева. Финансирование линий по сборке планируется осуществлять через совместные предприятия в Европе, где будут изготавливать ударные БПЛА и комплектующие, выдавая их за продукцию украинского оборонпрома.