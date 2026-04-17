17 апреля, 12:23

«Боль высвободила энергию»: Орбан нашёл неожиданную пользу в поражении на выборах в Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что после поражения на выборах ощущает прилив сил и чувствует себя моложе. Данную информацию передаёт Clash Report со ссылкой на заявление политика.

По словам 62-летнего Орбана, боль от проигрыша не сломила его, а наоборот, высвободила огромное количество энергии. Он подчеркнул, что неудача подарила ему новые силы и неожиданное ощущение молодости.

В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых избрали 199 депутатов. Явка стала рекордной и превысила 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Брюсселя помешать действующему правительству сохранить власть. После подсчёта 98,9% бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» набирает 138 мест. Новым премьером Венгрии станет её лидер Петер Мадьяр.

«Рано радоваться»: Ликующему Евросоюзу раскрыли последствия ухода Орбана

Ранее авторы издания UnHerd пришли к выводу, что Владимиру Зеленскому не стоит слишком радоваться поражению Орбана на выборах. Победившая «Тиса» во главе с Мадьяром уже дала понять свою позицию. Политик заявил, что его Будапешт не станет выделять финансовую помощь Киеву и не будет содействовать ускоренному приёму Украины в Евросоюз.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
