Сибига назвал поражение партии Орбана «пасхальным подарком» для Киева

Итог парламентских выборов в Венгрии, где неудачу потерпела партия Виктора Орбана, стал для Киева «пасхальным подарком». Об этом на дипломатическом форуме в Анталье сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, смена власти в Венгрии новые возможности для евроинтеграции Незалежной.

«Это был как пасхальный подарок для нас. Я могу это подтвердить… у нас появился шанс ускорить наш европейский путь. Теперь у нас есть шанс… разблокировать кредит в размере 90 миллиардов евро, одобрить 20-й пакет (антироссийских. — прим. Life.ru) санкций», — сказал он.

Ранее сообщалось, что после неудачи на парламентских выборах в Венгрии Виктор Орбан заявил, что испытал неожиданный подъём энергии и стал чувствовать себя моложе. Поражение не стало для него ударом, способным выбить из колеи. Напротив, по словам политика, ситуация дала внутренний импульс и усилила мотивацию.

Напомним, на парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся в апреле 2026 года, победу одержала оппозиционная правоцентристская партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, чья партия «Фидес» находилась у власти с 2010 года, признал поражение.