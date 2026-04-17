17 апреля, 12:53

В ЕК заявили, что не видят следов атак на Россию с территории Европы

Брюссель предпочёл не заметить растущую угрозу. Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге заявила, что у ЕС якобы нет доказательств использования воздушного пространства стран-членов (включая Финляндию и государства Прибалтики) для запуска украинских беспилотников по территории России.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», — сказала Хиппер, комментируя недавнее предупреждение секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

В ЕК также сослались на то, что сами прибалтийские страны и Хельсинки отрицают эти обвинения.

Премьер Финляндии: В стране, вероятно, упали украинские беспилотники
Напомним, 16 апреля Сергей Шойгу жёстко обратился к Финляндии и странам Балтии. Он подчеркнул, что полёты украинских дронов через их территории возможны только в двух случаях: либо их ПВО крайне неэффективно, либо они сознательно предоставляют своё небо для атак, становясь соучастниками агрессии.

В последнем случае, по словам секретаря СБ РФ, вступает в силу 51 статья Устава ООН, дающая России неотъемлемое право на самооборону. Москва предупредила, что подобные действия не останутся без ответа. Однако в Еврокомиссии предпочли сделать вид, что проблема надумана.

Дарья Денисова
