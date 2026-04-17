Появился план реконструкции СИЗО «Кресты» с причалом, рестораном, спа и офисами

Легендарные «Кресты», некогда пугавшие преступников перспективой оказаться за своими стенами, кардинально преобразятся. Появился план реконструкции территории — от арестанского гнёта и ржавых решёток не останется и следа, зато для жителей Северной столицы откроются спа, ресторан и современный причал, а у бизнеса появится поводо присмотреть офисы.

План реконструкции территории СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Фото © «Фонтанка.ру» / ГК «КВС»

По данным «Фонтанки», группа компания «КВС», выкупившая комплекс, планирует превратить 19 зданий на 3,9 гектара земли в общественно-культурное пространство. Помимо прочего, прилегающую набережную благоустроят и свяжут с «Крестами» пешеходным переходом, а в двух основных зданиях, которым изолятор и обязан названием, вместо камер оборудуют гостиничные номера.

Выходящие же на Неву дома уйдут арендаторам, а в прогулочном дворике откроется ресторан с панорамным видом. У второго главного корпуса построят спа-комплекс.

Напомним, СИЗО «Кресты» — пожалуй, самый известный следственный изолятор в нашей стране. Он оставил след в кино, литературе и арестантской культуре, став для многих главной ассоциацией со словом «тюрьма». Комплекс построили в 1884-1889 годах, почти полтора века он служил по прямому назначению. За годы существования через его стены прошли известные политики, писатели, актёры и представители криминального мира царской и советской России. Но в 2017 году СИЗО закрыли, а территория несколько лет пустовала. В марте 2026 года стало известно, что новым собственником легендарных «Крестов» стала группа компаний «КВС».