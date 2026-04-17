Плюшевый агент: Игрушечный медведь поставил на уши весь ОМОН в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге движение на одной из улиц было временно остановлено после обнаружения бесхозного плюшевого медведя. На место прибыли силовики, однако тревога оказалась ложной. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Игрушку на Кузнецовской улице заметили прохожие. После сообщения об инциденте на место оперативно прибыли сотрудники полиции и бойцы ОМОН. Территория вокруг находки была оцеплена, а специалисты приступили к тщательному осмотру подозрительного предмета.

В целях безопасности движение транспорта и проход граждан временно ограничили до завершения проверки. Позднее выяснилось, что речь шла о случайно оставленной игрушке, не представлявшей никакой угрозы. Проверка показала, что внутри предмета отсутствовали какие-либо опасные элементы, после чего ограничения сняли.

Ранее в столице России на одной из строительных площадок были обнаружены два объекта, внешне напоминающих боеприпасы, после чего территория была оперативно оцеплена. Инцидент произошёл во время земляных работ на улице Демьяна Бедного, во владении 17, корпус 1. В ходе раскопок рабочие наткнулись на подозрительные предметы, вызвавшие обеспокоенность у специалистов на объекте.