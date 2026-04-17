17 апреля, 12:59

Запущенная с Плесецка ракета «Союз» устроила «световое шоу» и напугала финнов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

В ночь на пятницу жители восточных регионов Финляндии стали свидетелями необычного светового явления в небе, которое вызвало массовые обращения в экстренные службы. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, причиной свечения стал след от ракеты-носителя, запущенной с территории России. Ситуация вызвала тревогу среди местного населения.

«Ракета была видна на большой территории страны и вызвала множество звонков в службу спасения, особенно вдоль восточной границы», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что ракета не несла в себе опасности. Подобные носители являются стандартным средством для запуска космических спутников.

Успешный старт: Ракета «Союз» вывела на орбиту новые аппараты для обороны России
Успешный старт: Ракета «Союз» вывела на орбиту новые аппараты для обороны России

Напомним, рано утром 17 апреля с космодрома Плесецк произвели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Манёвры прошли штатно.

Наталья Демьянова
