Запущенная с Плесецка ракета «Союз» устроила «световое шоу» и напугала финнов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo
В ночь на пятницу жители восточных регионов Финляндии стали свидетелями необычного светового явления в небе, которое вызвало массовые обращения в экстренные службы. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, причиной свечения стал след от ракеты-носителя, запущенной с территории России. Ситуация вызвала тревогу среди местного населения.
«Ракета была видна на большой территории страны и вызвала множество звонков в службу спасения, особенно вдоль восточной границы», — говорится в публикации.
Стоит отметить, что ракета не несла в себе опасности. Подобные носители являются стандартным средством для запуска космических спутников.
Напомним, рано утром 17 апреля с космодрома Плесецк произвели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Манёвры прошли штатно.
