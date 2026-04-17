Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 13:02

Весна берёт паузу: Москву накроют дожди, мокрый снег и ночные заморозки

В Москве и Подмосковье ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки

Обложка © Life.ru

В Москве и Московской области с воскресенья, 19 апреля, метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий. Специалисты Гидрометцентра РФ предупреждают о приходе холодного фронта.

«В период 19 и 20 апреля ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра в порывах до 15 м/с», — сообщили в метеослужбе.

Эксперты отмечают, что ночами в регионе возможны заморозки до минус 3 градусов. Температурный фон окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

За двое суток в мегаполисе и Подмосковье суммарно может выпасть от 5 до 10 мм осадков. Непогода начнет проявлять себя уже в ночь на воскресенье.

В дневные часы 19 апреля столбики термометров в столице поднимутся лишь до 5–7 градусов тепла. В области воздух прогреется до 3–8 градусов выше нуля.

Северный ветер будет дуть с умеренной силой, развивая скорость 6–11 м/с. Жителям рекомендуется учитывать прогноз при планировании поездок на ближайшие выходные.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца текущей недели ожидается почти непрерывная дождливая погода, при этом осадки будут носить кратковременный и локальный характер. Погодный сценарий развивается по неблагоприятному варианту, хотя дожди не охватят всю территорию города одновременно.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar