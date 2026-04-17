Москвичке, ставшей жертвой криптосхем, предложили заплатить за разблокировку своих счетов

В Москве женщина, ожидающая третьего ребёнка, столкнулась с блокировкой всех банковских счетов после продажи криптовалюты. Она невольно стала участницей мошеннической схемы «треугольник», получив на свой счёт деньги, украденные у другого человека. Подробности истории узнала радиостанция BFM.ru.

Несмотря на месяцы разбирательств и жалоб в различные инстанции, дело по поиску преступников фактически зашло в тупик. И следователи, и Центробанк предлагают потерпевшей один и тот же выход для быстрой разблокировки: вернуть полученные 46 тысяч рублей второй жертве мошенников. Таким образом, чтобы получить доступ к своим счетам и декретным выплатам перед родами, ей предлагается добровольно признать себя должником и возместить ущерб, нанесённый другими людьми. Альтернатива — долгие судебные разбирательства, во время которых финансовая жизнь многодетной матери останется парализованной.

По словам Андрея Тугарина, основателя юридической компании GMT Legal, законодательство России не запрещает операции с криптовалютой, однако сам механизм их обмена остаётся вне правового поля. Это создаёт риски для добросовестных продавцов, так как для разблокировки счетов по требованию ЦБ им придётся вернуть полученные средства.

«К сожалению, сегодня правовых механизмов практически нет, потому что сам регулятор основной, который сегодня диктует правила поведения на криптовалютном рынке, — Банк России — сам говорит о процедуре возврата денежных средств», — отметил Тугарин.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании криптовалютных операций, подготовленный Минфином совместно с ЦБ. Документ устанавливает прозрачные правила работы с цифровыми валютами, включая организованный биржевой оборот. Сделки должны будут проходить только через легальных посредников — лицензированные биржи, брокеров и управляющие компании, соблюдающие требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.