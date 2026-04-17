Решетников назвал сложной макроэкономическую ситуацию в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что макроэкономическая обстановка в России остаётся сложной, а многие резервы уже исчерпаны. Своё мнение министр высказал на пленарной сессии всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

«Понятно, что ситуация в экономике непростая. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас, и которым бизнес вынужден адаптироваться», — передаёт его слова ТАСС.

Отдельно министр остановился на кадровом голоде: работников стало трудно найти, зарплаты растут, но прежде экономика справлялась за счёт внутренних резервов. Сейчас же, констатировал он, эти запасы во многом выработаны, и положение дел значительно усложнилось.

Главная задача сегодня — помочь предпринимателям максимально приспособиться к новым реалиям. В условиях структурных сдвигов у одних возникают новые возможности, а другие вынуждены сворачивать направления, перебрасывая самый дефицитный ресурс — трудовой. Решетников также отметил, что курс национальной валюты сейчас крепче, чем закладывалось в прежних прогнозах, и останется таким.

Процентные ставки, хоть и снижаются, всё ещё достаточно высоки. С учётом бюджетной ситуации они будут падать медленнее, чем хотелось бы, и это неизбежно отразится на бизнесе, резюмировал министр.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в новейшей истории столкнулась с уникальным вызовом — острейшим кадровым голодом. По её словам, сложившаяся ситуация стала «новой реальностью» как для бизнеса, так и для государства. Многие предприниматели воспринимают жёсткую денежно-кредитную политику как временное отклонение, но глава ЦБ предостерегла от таких выводов.