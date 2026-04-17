В Москве пьяный мужчина пытался похитить еду, собранную в храме для бойцов СВО

В Москве задержали мужчину, который пытался похитить из храма продукты, собранные для участников спецоперации. На видео — общение сотрудников Росгвардии с 29-летним хулиганом. Судя по кадрам, дебошир сильно пьян и даже не смог вспомнить, почему именно потянулся за чужим. Однако на вопрос о судимости он ответил чёткое: «Да».

Мужчина, задержанный за попытку кражи продуктов для участников СВО в Москве. Видео © 77.rosguard.gov.ru

«Находясь в алкогольном опьянении, мужчина вёл себя агрессивно и на замечания окружающих не реагировал. Для оценки состояния буйного гражданина на место происшествия был вызван наряд скорой помощи. Прибывшие медики <...> заключили, что в оказании помощи и госпитализации он не нуждается», — говорится в сообщении.

Мужчину передали в местный отдел полиции. Известно, что он приехал в столицу из Курильска — небольшого города на острове Итуруп недалеко от Японии. Что ему грозит, пока неизвестно.