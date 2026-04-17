Может ли Бог явиться человеку? Откровение Иеромонаха Феодорита

Бог может открыться человеку в самых разных обличьях: через помощь в беде, исцеление или даже чудесное спасение, когда медицина оказывается бессильна. Как отметил в интервью РИА «Новости» врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков), такие проявления случаются, если на то есть высший замысел.

В Русской церкви наступает Фомино воскресенье, которое также именуют Антипасхой. Этот праздник напоминает о евангельском событии, когда апостол Фома усомнился в воскресении Христа, но позже лично удостоверился в истине, коснувшись ран Спасителя. Тогда Иисус произнес слова: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».

Отец Феодорит подчеркивает: явление Господа в буквальном виде — редчайшее событие, описанное в Библии как «неопалимая купина» или Благодатный огонь. Однако чаще божественное присутствие ощущается через необъяснимые с точки зрения науки случаи.

«Ведь чудо — это то, что по всем расчётам, прогнозам, по науке не должно было состояться, а оно состоялось», — поясняет священнослужитель.

В своей медицинской практике иеромонах часто видит пациентов, которые выживали вопреки самым мрачным медицинским прогнозам. По его убеждению, за таких людей молились их близкие. Церковь на протяжении столетий собирает подобные свидетельства, ведь тысячи верующих обретали помощь в самые тяжёлые моменты жизни: от исцеления неизлечимых недугов до рождения детей, которые считались невозможными.

Священник предостерегает: не стоит пытаться растолковывать каждое необычное явление или искать в них галлюцинации. При виде чудес святые отцы советуют не отвергать происходящее, но и не концентрироваться на них чрезмерно, ведь основная задача верующего — молитва.

Главная ошибка — выстраивать отношения с Творцом по принципу «ты мне – я тебе». Истинная вера, по словам собеседника, не требует от Бога «фокусов» или доказательств. Только приняв Господа в сердце без условий, человек начинает замечать Его действие в повседневности.

17 апреля православные почитают чудотворную икону Богородицы «Живоносный Источник». Этот день всегда выпадает на пятницу первой недели после Пасхи, которую называют Светлой седмицей. История образа связана с реальным источником в древнем Константинополе, вода которого, по преданиям, творила чудеса. Life.ru рассказывает, откуда взялась икона, почему дата её почитания каждый год меняется и от каких недугов она защищает.