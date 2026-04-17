В Эстонии отменили детский футбольный турнир из-за опасений перед БПЛА

Международные детские соревнования по футболу в Эстонии были отменены после того, как участники из разных стран отказались от поездки, сославшись на риски безопасности. Запланированный на июнь турнир Tallinn Girls Cup среди юных футболисток не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

Изначально участие в соревновании подтвердили команды из Европы, включая Германию, а также клубы из Сингапура и Объединённых Арабских Эмиратов. Однако ситуация изменилась после того, как родители спортсменок обратили внимание на сообщения о возможном использовании воздушного пространства страны беспилотниками. На этом фоне многие семьи сочли поездку в Таллин небезопасной и отказались от участия в турнире.

Дополнительные вопросы возникли и у представителей европейских клубов: один из ведущих немецких коллективов отдельно уточнял у организаторов, насколько безопасно проводить товарищеские встречи в столице Эстонии. Параллельно под угрозой оказался и другой футбольный турнир — Кубок Балтики, который также должен пройти в июне. Организаторы до сих пор не определились с городом, где состоится финал, что добавляет неопределённости вокруг проведения соревнования.

Ранее сообщалось, что в ряде районов воздушного пространства Эстонии введены временные ограничения на полёты из-за активности беспилотников. Ограничительные меры затронули участки вблизи границы с Россией и Латвией, где зафиксирована повышенная активность дронов. Для обеспечения безопасности была создана специальная зона с ограниченным доступом.