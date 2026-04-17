17 апреля, 14:44

Обвиняемый в вымогательстве экс-глава брянского предприятия отправился на СВО

Обложка © УФСБ по Брянской области

Обложка © УФСБ по Брянской области

Бывший глава «Брянскоблтехинвентаризации» Владимир Антошин, пойманный на вымогательстве премий у подчинённых, раскаялся и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину и заявил ходатайство о заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы, которое было удовлетворено», — передаёт ведомство.

Следствие установило, что чиновник на протяжении полутора лет под угрозой увольнения заставлял сотрудников отдавать ему часть их зарплат и премий. Общая сумма поборов превысила 1,8 миллиона рублей. В декабре 2025 года Антошина взяли с поличным при получении очередного транша.

Против него возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. Однако фигурант полностью признал вину и попросил разрешить ему отправиться на фронт. УФСБ ходатайство удовлетворило. Теперь экс-чиновник будет служить в зоне специальной военной операции.

Владимир Антошин является братом вице-спикера Брянской областной думы Сергея Антошина.

ГП проверит, как несут службу коррупционеры, отправившиеся на СВО
ГП проверит, как несут службу коррупционеры, отправившиеся на СВО

Ранее сообщалось, что преподаватель игры на балалайке из Екатеринбурга Артём Ваганов, обвиняемый в удушении детей полиэтиленовыми пакетами на уроках, ушёл на фронт вместо тюрьмы. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Ваганова до 18 мая. Однако обвиняемый не стал дожидаться приговора: он добровольно заключил контракт с Минобороны и покинул СИЗО-1, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации.

BannerImage
Юлия Сафиулина
