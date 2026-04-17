Обвиняемый в вымогательстве экс-глава брянского предприятия отправился на СВО

Бывший глава «Брянскоблтехинвентаризации» Владимир Антошин, пойманный на вымогательстве премий у подчинённых, раскаялся и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину и заявил ходатайство о заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы, которое было удовлетворено», — передаёт ведомство.

Следствие установило, что чиновник на протяжении полутора лет под угрозой увольнения заставлял сотрудников отдавать ему часть их зарплат и премий. Общая сумма поборов превысила 1,8 миллиона рублей. В декабре 2025 года Антошина взяли с поличным при получении очередного транша.

Против него возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. Однако фигурант полностью признал вину и попросил разрешить ему отправиться на фронт. УФСБ ходатайство удовлетворило. Теперь экс-чиновник будет служить в зоне специальной военной операции.

Владимир Антошин является братом вице-спикера Брянской областной думы Сергея Антошина.

Ранее сообщалось, что преподаватель игры на балалайке из Екатеринбурга Артём Ваганов, обвиняемый в удушении детей полиэтиленовыми пакетами на уроках, ушёл на фронт вместо тюрьмы. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Ваганова до 18 мая. Однако обвиняемый не стал дожидаться приговора: он добровольно заключил контракт с Минобороны и покинул СИЗО-1, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации.