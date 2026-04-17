«Завели в дом и подожгли»: В Ленобласти нашли тела женщин и детей, замученных нацистами

Спустя более чем 80 лет после окончания Великой Отечественной в России продолжают находить следы бесчисленных зверств гитлеровцев. В Мгинском районе Ленинградской области, на территории бывшего совхоза «Красный Октябрь», обнаружили братскую могилу. Тела принадлежат простым людям, женщинам и детям, с которыми нацисты расправились с особой жестокостью.

Найденные в архивах документы не оставляют простора для «интерпретаций истории». Известно, что совхоз был оккупирован при попытке прорыва к Ладожскому озеру. Дальнейшие действия захватчиков хорошо отображены в докладной записке начальнику Управления НКВД по Ленобласти, комиссару 3-го ранга Петру Кубаткину, датированной мартом 1942 года.

Докладная записка Петру Кубаткину о действиях нацистов в совхозе «Красный Октябрь». Коллаж © Kotsnews

«Немецкие оккупационные власти под угрозой расстрела запрещали населению всякое хождение <...> с 16:00 до 07:00, <...> также из одной деревни в другую», — говорится в документе.

Например, одну группу с малолетними детьми немцы «закрыли в деревянном доме и подожгли». Жертвами стали 16 человек. Спустя месяц территорию совхоза отбили бойцы Красной Армии.

«Чтобы мы помнили, с чем на самом деле воевали наши деды. И с чем мы имеем дело сегодня», — подчеркнул военный журналист Александр Коц.

Тела мирных жителей, погибших от рук нацистов в Ленинградской области. Фото © Kotsnews

Восточный фронт в целом был для Третьего Рейха своеобразным полем для экспериментов. Именно на территории будущего Соцблока немцы творили самые жестокие бесчинства. Особенно советская земля приглянулась им для строительства множества концлагерей. Например, в Белоруссии недавно заявили об обнаружении ещё более ста таких объектов.