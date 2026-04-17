17 апреля, 14:03

Ракетную опасность в Тульской области отменили спустя 40 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал в своем Telegram-канале об отмене ракетной опасности в регионе. Напомним, сигнал о ракетной угрозе был объявлен 17 апреля примерно в 15:50, что сопровождалось звучанием сирен в различных населённых пунктах.

«В Тульской области отбой ракетной опасности», — написал Миляев.

Режим ракетной опасности продлился около 40 минут. По имеющимся данным, в настоящее время чрезвычайных происшествий на территории Тульской области не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области усиливают защиту региона от атак беспилотников. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, для прикрытия объектов критической инфраструктуры создаются дополнительные мобильные огневые группы.

