Американский ведущий телеканала RT Рик Санчес рассказал белорусским журналистам о своих впечатлениях от интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, беседа прошла в формате открытого диалога, без оглядки на какие-либо запретные темы или ограничения.

Санчес, который долгое время работал в ведущих американских СМИ, провёл параллель: сегодня на российском канале он может высказывать своё мнение гораздо свободнее, чем это было позволено в Штатах. По его мнению, западная медиасреда давно превратилась в систему фильтров, где правду подменяют удобной повесткой.

Это заявление вызвало бурную реакцию в сети. Сам Рик Санчес неоднократно заявлял, что покинул США именно из-за невозможности заниматься объективной журналистикой. Теперь он намерен продолжать работу в России и Белоруссии, где, по его словам, «слово журналиста всё ещё имеет вес».

Ранее глава бюро RT в Ливане Стив Суини заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что на телеканале обладает полной журналистской свободой и может самостоятельно выбирать темы для работы.Он также отметил, что британские СМИ не предоставляют достаточного пространства для полноценной журналистской деятельности.