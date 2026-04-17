Путин заявил об ответственных задачах перед современным поколением просветителей

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что перед деятелями просвещения стоят задачи особой важности. Это заявление было сделано в рамках приветственного обращения к участникам V Съезда Российского общества «Знание» и опубликовано на официальном интернет-ресурсе Кремля.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, перед нынешним поколением просветителей стоят большие, ответственные задачи. И потому столь важно, что Российское общество «Знание» идёт вперёд, нацелено на будущее, обновляет формат своей деятельности, наполняет её креативными, инновационными идеями», — написал глава государства.

Президент подчеркнул, что крайне важно усилить популяризацию выдающихся достижений нашей страны в различных сферах: от науки и культуры до экономики. Он отметил, что эти инициативы призваны не только сохранить нашу историческую память, но и стать основой для духовного и патриотического воспитания молодого поколения.

Российский лидер напомнил о богатых традициях просветительства и подвижничества, присущих нашей стране, и подчеркнул, что россияне по праву испытывают гордость за выдающихся соотечественников – учёных, врачей, писателей и других специалистов, чьи труды способствовали распространению передовых знаний и служили образцом самоотверженного служения обществу и Родине. Кроме того, Путин выразил благодарность тем, кто сделал просвещение своим призванием, и особо отметил вклад ветеранов СВО в развитие просветительского движения и наставничества.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что переход на новую модель высшего образования не затронет процедуру ЕГЭ. Экзамен будет и дальше использоваться как инструмент проверки знаний выпускников российских школ для дальнейшего отбора на поступление в высшие учебные заведения.