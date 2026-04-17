Петербургская семья лишилась четырёх детей из-за жалобы в школе

В Санкт-Петербурге сотрудники органов изъяли четырёх детей у местной жительницы Оксаны после жалобы неизвестного педагога. Женщина рассказала о ситуации в интервью 78.ru.

По словам многодетной матери, сотрудники нагрянули к ним в квартиру 13 апреля, когда семья собирала вещи перед переездом. Никаких официальных документов им не предъявили, но ребят в возрасте от 6 до 15 лет забрали прямо вместе со свидетельствами о рождении и паспортами. Сейчас дети находятся в социальном центре «Прометей».

Как предполагает Оксана, причиной стала жалоба некой учительницы, которая заявила, будто мать оставляет детей без присмотра. Женщина это отрицает: по её словам, старшие дети вполне могут присмотреть за младшими. После изъятия их всех доставили в отдел полиции, где они провели несколько часов без еды и воды. Позже несовершеннолетних осмотрели врачи.

В стрессовой ситуации Оксана подписала несколько документов, не читая, но затем отказалась от дальнейших подписей. Кроме того, сотрудники центра якобы предлагали ей оформить бумаги о признании её недееспособной, на что она не согласилась. Сейчас мать обратилась в полицию с заявлением о незаконном изъятии и надеется вернуть детей. В «Прометее» комментировать ситуацию наотрез отказались, попросив направить официальный запрос.

Ранее сообщалось, что жители башкирской деревни Вавилово бьют тревогу из-за семьи, где девять детей, по их словам, растут без присмотра и заботы. Самую тяжёлую ситуацию соседи видят вокруг 11-летней девочки — у неё нет не только образования, но даже свидетельства о рождении. По словам односельчан, мать не занимается воспитанием, а подростки из этого дома с ранних лет пьют спиртное и ведут себя агрессивно. Деревенские школьники боятся ездить с ними в одном автобусе — опасаются оскорблений, плевков и угроз расправой.