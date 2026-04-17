Начальник вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина призвал граждан Евросоюза готовиться к финансовым потерям. Поводом он назвал вымышленную угрозу со стороны России.

В интервью высокопоставленный военный заявил, что Москва якобы признала некое образование — «Нарвскую народную республику» в Эстонии. В действительности российская сторона никогда не упоминала о таком проекте и тем более ничего не признавала.

В российском посольстве в Бельгии назвали эти заявления попыткой отвлечь внимание общества. В дипмиссии подчеркнули: это намеренное искажение фактов и очередной ход с целью переключить людей с реальных проблем на мнимый «образ врага».

Дипломаты обратили внимание на любопытную деталь. В электронной версии интервью слова про Нарву были, а в печатном варианте этот фрагмент исчез.

«Видимо, составители спохватились, что допустили лишнего и попытались задним числом скрыть наиболее одиозные пассажи», — отметили в дипмиссии.

В МИД РФ не раз напоминали, что прибалтийские страны давно закрепили за собой статус крайне враждебных государств. Ещё до начала спецоперации на Украине в этом регионе активно распространялась русофобия, подчёркивал президент Владимир Путин в декабре 2023 года.

«Нарвская Народная Республика» (ННР) — интернет‑феномен, который возник в марте 2026 года как серия мемов и шуток в соцсетях, но вызвал серьёзную реакцию властей Эстонии и резонанс в Европе.