KP.ru выпустила резонансную колонку о том, что страны Прибалтики все нервнее реагируют на любые сюжеты, связанные с русскоязычными регионами и лозунгами о «народных республиках». В центре текста — не столько сами аккаунты, сколько реакция властей Литвы и Эстонии.

Поводом для материала стала история с TikTok-аккаунтом про «Клайпедскую народную республику». Литовские структуры действительно сообщали о распространении такого контента и называли его дезинформацией, хотя сама история началась с очень небольшого аккаунта.

Похожий сюжет разворачивался и вокруг «Нарвской народной республики» в Эстонии. О такой кампании писали и европейские аналитические площадки, и СМИ, отмечая, что тема быстро вышла за пределы маргинальных каналов и стала политическим раздражителем.

Автор KP.ru делает из этого более широкий вывод: Прибалтика, по его версии, боится не самих роликов, а накопленного недовольства русскоязычных жителей. Это уже не новость о конкретном аккаунте, а публицистическая трактовка происходящего. На ее фоне в регионе и правда шли жесткие решения по языку и политическим правам. В Латвии от части российских граждан требуют подтверждать знание латышского языка для продления статуса, а в Эстонии после реформы местных выборов право голоса для части неграждан и граждан стран вне ЕС было существенно урезано.

А ранне в Прибалтике возмутились жёсткой цитатой Лукашенко о литовцах. Авторы публикации напомнили, что слово «лабус» использовалось как оскорбительное обозначение литовцев ещё в советский период. По их данным, оно происходит от литовского «labas», что переводится как «здравствуйте».