Более 228 млн рублей требуют изъять в Петербурге по делу о коррупции в медицине

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение иска о конфискации имущества бывшего главы Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Александра Чернявского. Общая стоимость изымаемого имущества превышает 228,3 миллиона рублей.

Как сообщают городские суды, Чернявскому предъявлены обвинения во взяточничестве за заключение контрактов на поставку медоборудования и расходников, а также в отмывании коррупционных доходов. Он также не раскрывал информацию о своих реальных доходах и приобретении ценных бумаг.

«В ходе проверки установлено, что доходы фигуранта и его семьи явно не соответствуют расходам», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрит вопрос о конфискации имущества подозреваемого, общая стоимость которого составляет 150,4 миллиона рублей. В состав этого имущества входят ценные бумаги на 23,7 миллиона, инвестиционные паи на 11,7 миллиона, наличные средства в размере 29,1 миллиона, а также 10,5 миллиона рублей на банковских счетах. Кроме того, под конфискацию могут попасть другие активы, включая пять пар часов (837,6 тысячи рублей), монеты (1,7 миллиона рублей), золотой слиток (435,5 тысячи рублей) и зажим для галстука (22,5 тысячи рублей).

НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина находится в Новосибирске, но Максим Чернявский, согласно информации от пресс-службы судов, зарегистрирован в Петербурге. По общепринятой практике, иски подаются по месту жительства ответчика.

Напомним, в августе прошлого года Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина, члена-корреспондента РАН Александра Чернявского. Его обвинили в получении взяток от руководителей компаний за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования, совместно со своим заместителем Артёмом Пухальским.

В настоящее время руководителем ФБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» является Евгений Тарасюк.

