«Нетаньяху играет в игры»: В Израиле недовольны новым русскоязычным главой «Моссада»

Назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы «Моссада» вызвало негативную реакцию среди израильских специалистов в данной области, как сообщает The Times. По мнению критиков, это решение является частью стратегии премьер-министра Биньямина Нетаньяху по продвижению лояльных ему кадров, даже если они не обладают достаточным опытом.

Особое недовольство вызывает тот факт, что Гофман ранее занимал должность советника премьер-министра по вопросам безопасности, но не имеет опыта работы в разведывательных структурах.

«Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», — заявил эксперт в области безопасности Йоав Лимор.

С 2 июня пост директора «Моссада» займёт Роман Гофман. Уроженец Белоруссии, владеющий русским языком, репатриировался в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет. Пройдя службу в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, он дослужился до звания командира дивизии. В ходе нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Гофман принимал активное участие в отражении атаки и получил серьезные ранения в ходе боестолкновения на границе с Газой.