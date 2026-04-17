Зеленский включил в санкционный список священников из России и Белоруссии

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении девяти священнослужителей из России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте главаря киевского режима.

В списке фигурируют протоиерей Русской православной церкви Пётр Барцев и главный военный священник РПЦ в зоне проведения спецоперации Дмитрий Василенков. Также под ограничения попал председатель православного общества «Радонеж» Евгений Никифоров.

Среди других фигурантов протоиерей Андрей Новиков и митрополит РПЦ Константин (Илья Островский). Санкции затронули главу синодального отдела РПП по взаимодействию с вооружёнными силами РФ митрополита Кирилла (Леонида Покровского). В перечень вошёл бывший патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Павел (Георгий Пономарёв). Ограничения коснулись предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия (Константина Титова). Заместитель управляющего делами Московской патриархии РПЦ архиепископ Зеленоградский Савва (Сергей Тутунов) также оказался под санкциями.

Киев ввёл стандартный для таких случаев набор ограничений. Они предполагают блокировку активов на украинской территории. Помимо этого, аннулируются лицензии и официальные визиты. Действие прекращает торговые соглашения, культурные обмены и научное сотрудничество. Запрещается передача объектов интеллектуальной собственности.

Ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против 48 компаний из России, Ирана и Китая. Ограничения также затронули 140 граждан перечисленных государств. В санкционный список включены российские предприятия из сферы машиностроения и научных разработок. Среди них значатся «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ВНИИР и «Торэкс». Также под ограничения попали «Вымпел», «Вектор» и ЦНИИ «Электрон».