На 84-м году жизни скончался кинорежиссёр Вячеслав Никифоров

В возрасте 83 лет умер советский, российский и белорусский кинорежиссёр Вячеслав Никифоров. Информацию подтвердила пресс-служба Белорусского союза кинематографистов.

«Со скорбью сообщаем о кончине на 84 году жизни Никифорова Вячеслава Александровича. <...> РОО «Белорусский Союз кинематографистов» выражает глубокую скорбь родным и близким, а также всем коллегам, ученикам и почитателям его искусства», — уточнили в пресс-службе.

Никифоров — выдающийся кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР.

В Министерстве культуры Белоруссии подтвердили смерть режиссёра. Никифоров работал на «Беларусьфильме» и российских киностудиях. Он снял около 30 фильмов и сериалов, включая «Зимородок», «Отцы и дети», «Государственную границу» и «Благородного разбойника Владимира Дубровского». В 2022 году Никифоров был удостоен специального приза президента Республики Беларусь «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее в Тюмени на 68-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, основательница местной режиссёрской школы Марина Жабровец. Жабровец была создателем международного молодёжного театрального фестиваля «Живые лица», основателем кафедры театральной режиссуры Тюменского государственного института культуры и родоначальницей тюменской режиссёрской школы. Она также являлась профессором, кандидатом педагогических наук и заслуженным работником культуры России.