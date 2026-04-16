Любовь длиною в жизнь: часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем

Часть праха композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в Большом театре. По словам собеседницы агентства, захоронение состоялось 16 апреля. Церемония прошла на территории одного из самых известных столичных некрополей.

Ранее народный артист России Андрис Лиепа рассказывал, что часть праха Плисецкой и Щедрина была развеяна над Окой. Таким образом, была исполнена еще одна часть их последней воли.

Легендарная Майя Плисецкая ушла из жизни в 2015 году. Родион Щедрин умер в 2026-м. Оба были одними из главных фигур в истории отечественной культуры. Плисецкую называли одной из величайших балерин XX века, а Щедрин оставил огромное музыкальное наследие, связанное с театром, балетом и симфонической сценой. Теперь часть их праха обрела место на Новодевичьем кладбище — рядом с именами, которые составляют историю русской культуры.