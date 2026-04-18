17 апреля, 21:02

Умер баскетболист Оскар Шмидт, набравший более 1 000 очков на пяти Олимпиадах

Обложка © Wikipedia / Sérgio (Savaman) Savarese

Обложка © Wikipedia / Sérgio (Savaman) Savarese

Бронзовый призёр чемпионата мира 1978 года по баскетболу, бразилец Оскар Шмидт, умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает телеканал CNN. Спортсмен почувствовал себя плохо и вскоре скончался.

Шмидт играл на пяти Олимпиадах подряд — с 1980 по 1996 год — и трижды становился лучшим снайпером турнира. В 1991 году FIBA назвала его одним из 50 величайших игроков в истории, а в 2010 году он был включён в Зал славы федерации. Шмидт — единственный баскетболист, набравший более 1000 очков на Олимпийских играх.

Ушёл из жизни легендарный защитник «Реала» Хосе Сантамария

Ранее двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет. Причиной смерти спортсменки могла стать автомобильная авария в Атланте. Российские болельщики помнят Брэкстон по выступлениям за оренбургскую «Надежду» в сезоне-2012/13. Брэкстон выступала на позиции тяжёлого форварда и центровой. Она становилась чемпионкой ВНБА в 2006 и 2008 годах, попадала в сборную новичков в 2005-м и участвовала в Матче всех звёзд в 2007 году.

Виталий Приходько
