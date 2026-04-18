17 апреля, 21:08

В Керчи семь человек пострадали при столкновении маршрутки и авто

Обложка © Telegram / МВД Крым

Обложка © Telegram / МВД Крым

В Керчи в результате столкновения маршрутного автобуса с учебным автомобилем пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Семь человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и учебного автомобиля в Керчи. Фото © Telegram / МВД Крым

Семь человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и учебного автомобиля в Керчи. Фото © Telegram / МВД Крым

По данным ведомства, в результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автомобиля «газель», а также водитель и пассажир автомобиля «Дэу». Инцидент произошёл около 12:00 мск на улице Чкалова.

«Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 61‑летний водитель «газели» выехал на встречную полосу. Там он допустил столкновение с автомобилем «Дэу». За рулём последнего находилась 51‑летняя женщина, проходившая обучение в автошколе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Смертельная авария с «Газелью» и Jaguar в Москве попала на видео

Ранее в Белебеевском районе Башкортостана произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате трагедии погибли четыре человека. Ещё один пострадавший был госпитализирован. Правоохранители устанавливают причины аварии.

Антон Голыбин
