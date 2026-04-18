Британский 75-летний турист погиб во время купания в Таиланде

В Таиланде погиб 75-летний турист из Великобритании — мужчину унесло в море во время купания в районе Хуахина. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл, когда мужчина вошёл в воду в зоне устья залива, где проходит судоходный канал в сторону Чонбури. Его спутница находилась на берегу и наблюдала за происходящим. По её словам, течение начало уносить мужчину в открытое море, после чего он исчез из виду. Тело было обнаружено рыбаком недалеко от пирса.

По данным полиции, британец прибыл в Таиланд 6 апреля и должен был вернуться 20 апреля. С момента приезда он регулярно купался в одном и том же месте. В день происшествия на море были сильные волны, поблизости никто не купался. В полиции отметили, что участок акватории, где вошёл в воду мужчина, отличается глубиной из-за дноуглубительных работ для прохода крупных судов.

Погибший жил в провинции Каласин вместе с тайской подругой, после чего пара переехала в Хуахин. По данным местных властей, его семья находится в Великобритании, жена умерла. Тело доставлено в больницу Хуахина для вскрытия. В МИД Великобритании заявили, что поддерживают контакт с властями Таиланда по факту гибели гражданина.

