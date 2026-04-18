Директор Елены Воробей заявила, что артистка в порядке и продолжает работать

Директор заслуженной артистки России Елены Воробей Олеся Подлесная заявила, что юмористка чувствует себя хорошо. Она отметила, что знаменитость продолжает активно трудиться на съёмочной площадке в привычном режиме.

«С Еленой всё хорошо, она продолжает работать на съёмочной площадке», — сказала Подлесная в комментарии NEWS.ru. По словам директора, артистка не берёт паузу на восстановление.

Напомним, тревожные новости о состоянии артистки появились вчера: Елене Воробей внезапно потребовалась экстренная врачебная помощь прямо на съёмочной площадке. Предположительная причина — скачок давления. Незадолго до этого юмористка похоронила отца.